Carolina Deslandes revela mais um convidado especial para o Super Bock Arena: 'Estou muito feliz...'

Foi através das redes sociais que Carolina Deslandes revelou mais um convidado especial para os concertos que se irão realizar dia 30 de novembro e sete de dezembro. 'É a primeira vez que canto esta canção no meu concerto e não fazia sentido cantar sem ele', começou por escrever Carolina Deslandes na legenda da publicação feita no Instagram.

'Estou muito feliz por anunciar que o DIOGO PIÇARRA vai estar connosco no dia 30 de NOVEMBRO e no dia 7 de DEZEMBRO no SUPER BOCK ARENA', rematou a artista, ao anunciar Diogo Piçarra como o seu convidado especial. Diversos comentários surgiram.

