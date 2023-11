Carolina Deslandes: “O Chandler vive para sempre, é essa a beleza da arte

Carolina Deslandes assinalou, este domingo, o falecimento do ator Matthew Perry, através das redes sociais. “Há sempre um quê de magia quando somos amigos de uma pessoa que não conhecemos.

Quando um personagem nos é familiar a um ponto de lhe sabermos o guarda roupa e dizer ‘típico Chandler’ depois de uma piada”, começou por escrever a artista. “O Chandler vive para sempre, é essa a beleza da arte - ela vence o tempo”, sublinhou Carolina Deslandes. “O Matthew deixa-nos. O amigo que não conhecemos e sabemos de cor... and by the way Mr. Bing, we are all hopeless, awkward and desperate for Love ”, rematou Carolina Deslandes. https://www.instagram.

