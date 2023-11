Carolina Aranda revela registos únicos e é elogiada: 'Que mulher...'

', 'Lindona', 'Linda, gira e bonita', 'Uauuuu que Deusa', 'Sempre elegante', 'Uma deusa mesmo', 'Como é maravilhosa...' ou 'Esse vestido tem história! És linda', são alguns exemplos de comentários feitos pelos internautas nas redes sociais.

ATELEVISAO: Carolina Aranda 'arrasa' nas redes sociais: 'Quanta beleza e sensualidade...'Carolina Aranda lançou recentemente um 'cover' intitulado 'Licor'.

Fonte: ATelevisao

ATELEVISAO: Carolina Carvalho declara-se: 'É pura, é amiga, fica feliz com o sucesso de quem gosta...''Adoro-te amiga e que continuemos a ser tolas até 2100', escreveu Carolina Carvalho.

Fonte: ATelevisao

SICNOTICIAS: OE2024: 'Aquilo que vimos não foi mais do que um triste espetáculo', diz BugalhoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias

ECO_PT: Os 37 depósitos que pagam mais que a inflaçãoSão quase 400 os depósitos a prazo disponíveis para as famílias aplicarem as suas poupanças, mas são poucos (menos de 10%) os que oferecem uma taxa de juro acima dos 3,58% da inflação. Conheça-os.

Fonte: ECO_PT

RENASCENCA: O que é que dois advogados a jogar às cartas nos podem ensinar sobre Inteligência Artificial?Ser&225; que a IA nos vai roubar o emprego? Como vai a UE lidar com os direitos de autor? Quem legisla percebe do assunto? Procuramos as respostas num baralho de cartas.

Fonte: Renascenca

VISAO_PT: Medina aponta à direita e defende que Orçamento é o que o país precisaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt