Carole Costa regressa à seleção portuguesa feminina de futebol

A central Carole Costa está de regresso à seleção portuguesa feminina de futebol, recuperada de lesão, numa lista de escolhas para a dupla jornada da Liga das Nações, em que Diana Silva é a grande ausente. Na convocatória, divulgada esta quinta-feira na Cidade do Futebol pelo selecionador Francisco Neto, destaca-se a entrada da central do Benfica, bem como da defesa Ágata Pimenta, do FC Fleuri, além de Joana Martins, média do Sporting.

Em contraponto, o selecionador não conta com a avançada Diana Silva (Sporting), por “motivos pessoais”, enquanto as defesas Maria Miller e Mariana Azevedo, ambas do Sporting de Braga, saem, em comparação com a última convocatória, por opção. “A Diana está fora por motivos pessoais, apenas por isso. Em princípio, em fevereiro já estará connosco. A Carole é um regresso, tem estado connosco há muito tempo, é uma jogadora com muitos minutos, uma das mais internacionais, recuperou da sua lesão e está outra vez apta no seu club





Francisco Seixas da Costa: 'Há uma hipersensibilidade dos israelitas em relação às Nações Unidas'Diplomata de carreira, Francisco Seixas da Costa nasceu em Vila Real e tem 75 anos. É uma voz muito escutada sobretudo nos temas de política internacional, graças à experiência que acumulou como embaixador. Esteve ao serviço de Portugal em França, no Brasil e junto da Organização das Nações Unidas.

Francisco Neto fala em 'margem de erro muito reduzida' na Liga das NaçõesO selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, disse quinta-feira que a 'margem de erro é muito reduzida' na Liga das Nações, pelo que 'todos os jogos são importantes' rumo à permanência das lusas na 'primeira divisão'.

Liga das Nações feminina. Áustria - Portugal na RTP1A seleção nacional feminina desloca-se à Áustria, em jogo da Liga das Nações de futebol. Portugal reencontrará as austríacas na Póvoa de Varzim, quatro dias depois, em 31 de outubro.

Portugal perde na Áustria e cai para terceiro do Grupo A2 da Liga das Nações feminina

Liga das Nações feminina. Portugal - Áustria na RTP1O treinador da seleção feminina de futebol considerou que a consistência será a palavra-chave para o duelo frente à Áustria, da quarta jornada da Liga das Nações.

