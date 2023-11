Carminho apresenta fados elétricos no Coliseu dos Recreios

No primeiro de dois espetáculos no Coliseu dos Recreios, Carminho apresentou os fados que compõem o seu mais recente álbum, “Portuguesa”, e pelo meio contou várias histórias. Duas horas de uma voz incomparável, que até acatou ‘discos pedidos’ e teve o seu ponto alto quando desceu ao mais profundo desespero: Carminho existindo num enorme vácuo, espaço sem impulso, essencialelétrico pousou na sala e o ouvinte prestou-se a uma ainda maior atenção

. Não é um som que se espere escutar num espetáculo de fado; pertence ao campo do metal, da eletrónica psicologicamente densa, da vanguarda académica da improvisação livre. Era umverdadeiramente elétrico e, sobre ele, Carminho cantou ‘Meu Amor Marinheiro’, a voz descendo até às mais profundas agonias. Minutos antes, havia dito não querer matar a, diz-se típica, tristeza portuguesa: “preciso dela, sou fadista”. Durante este momento, em que a boca se abriu de espanto (a do ouvinte) e de suicídio (a de Carminho), nada mais pareceu importar; aquela tristeza transformou-se em desespero, e esse desespero tornou-a, por assim dizer, em fadista ao cub

:

SICNOTİCİAS: Carminho apresenta disco 'Portuguesa' no Coliseu de Lisboa e Porto este mêsSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Coldplay em Coimbra: Carminho subiu ao palco para cantar a ‘Balada da Despedida’ com Chris MartinSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Carminho ao vivo no Coliseu de Lisboa: não é luz, é treva visível. Pode um concerto ser uma autobiografia?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Nuno Ribeiro estreia-se hoje no Coliseu do PortoCantor assinou um dos êxitos do ano, ‘Maria Joana’, com Calema e Mariza.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWİT: 'Gostava que as pessoas conhecessem melhor a cultura portuguesa'É uma das estrelas do mundo literário francófono, e não só. Interrompemos o processo da escrita do próximo romance de Leila Slimani para falar durante largos minutos sobre a condição humana, França e Portugal, país que a franco-marroquina escolheu para viver.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: A política portuguesa está refém de uma luta de galosA privatização da TAP não deve nem pode ser um joguete de guerras de protagonismos políticos entre órgãos de soberania.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »