Carlos Carreiras apela à concentração do voto útil na AD

O antigo vice-presidente do PSD na direção de Passos Coelho equiparou o extremismo de esquerda e de direita - dizendo que 'são ambos péssimos' - e fez o apelo à concentração do voto útil na AD. O presidente da Câmara de Cascais e ex-dirigente do PSD Carlos Carreiras defendeu este domingo que a AD 'não pode ceder' a populismos e radicalismos, apelando à concentração do voto útil na coligação.

No arranque da convenção 'Por Portugal', uma iniciativa da coligação Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS-PP e PPM nas legislativas antecipadas de 10 de março, Carreiras invocou a experiência de Cascais, onde governa desde 2011 com o CDS-PP. 'Fizemo-lo sempre não cedendo ao radicalismo, não cedendo a extremismos e não cedendo a populismos. O povo português, o povo de Cascais não é um povo estúpido, não alinha em movimentos e propostas extremistas, populistas que não têm nenhuma consistência, nenhuma confiabilidade', defende





