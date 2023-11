Cardeal Américo Aguiar. “Trago o coração disponível para irmos até ao fim do mundo”

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e GazaNa missa de entrada na diocese, o novo bispo de Setúbal emocionou-se quando falou sobre o heroísmo da maioria dos sacerdotes, lembrou a guerra na Ucrânia e na Terra Santa, e pediu a paz no mundo.O Cardeal D. Américo Aguiar considera que “não podemos permitir” que a guerra continue.

D. Américo Aguiar chega à diocese de Setúbal “sem programa, nem decisões”. “Trago o coração totalmente disponível para irmos até ao fim do mundo, se for preciso”, garantiu. “Vamos juntos para salvar um que seja. Se chegar ao fim da minha presença em Setúbal, daqui a 30 anos, e tiver salvo uma pessoa, está resolvido.”Logo no início da homilia, e diante de uma Sé repleta, D.

Com algumas dezenas de fiéis a assistir à celebração, através de ecrãs, no exterior, o Cardeal D. Américo Aguiar recordou D. Manuel Martins, primeiro bispo de Setúbal, “que tanto se deu, se entregou”, e afirmou que “48 anos depois, continuamos a ter os mesmos problemas”. “É culpa do governo? Não é. É nossa, é de todos. headtopics.com

No final da missa, em declarações aos jornalistas, o Cardeal adiantou que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis de Setúbal, com quem se reuniu pela primeira vez este sábado, não está a “trabalhar, nem a avaliar nenhuma situação” de abuso.

