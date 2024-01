Capitão da Seleção Portuguesa confiante para o Europeu

O capitão da Seleção olha com confiança para o Europeu que arranca no dia 10. Portugal chega com estatuto diferente e, se em 2020 foi a surpresa, agora vai em busca da qualificação olímpica. O central fala dessa mudança, da renovação da equipa lusa e pede ambição, mas também seriedade na prova que vai decorrer na Alemanha. É um dos jogadores mais experientes da Seleção e capitão de equipa.

Como sente a equipa para o Europeu?Sinto todos com enorme vontade de fazer uma grande competição e, mais uma vez, tentar fazer história. O que temos feito demonstra a nossa ambição, aquilo que nós somos e todo o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos. Sentirmo-nos assim significa que temos feito as coisas bem. Fazer história passará por melhorar o 6.º lugar de 2020. É esse o objetivo?O primeiro grande objetivo é qualificarmo-nos para a Main-round . Isso tem de estar bem presente na cabeça de todos. Depois, se o conseguirmos, temos a ambição de fazer mais do que alguma vez fizemos. Se em 2020 conseguimos o





