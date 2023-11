'Caos' e 'corrupção repetem-se': PC Chinês quer maior controlo sobre sistema financeiro

"Devemos manter a prevenção e o controlo dos riscos como o tema eterno do trabalho financeiro", lê-se no comunicado emitido no final da conferência, realizada à porta fechada durante dois dias e liderada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e os outros seis membros do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do poder na China.

A isto somam-se 5,2 biliões de dólares de dívida oficial detida pelos governos locais e regionais da China, que foram autorizados a emitir obrigações de refinanciamento no valor de cerca de 137 mil milhões de dólares, desde o final de setembro, para cumprir os prazos de vencimento das suas dívidas, informou esta quarta-feira o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

Sobre a crise no setor imobiliário, que resultou na entrada em incumprimento de dezenas de construtoras, as autoridades comprometeram-se a melhorar a gestão macroprudencial do setor e satisfazer as"A conferência foi a primeira reunião deste tipo desde que Pequim revelou, em março, uma mudança radical na sua arquitetura de regulação financeira.

A conferência reiterou os apelos do Governo para que mais capital seja direcionado para a inovação tecnológica, a indústria transformadora avançada e as pequenas e médias empresas.

