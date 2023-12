Candidatos à liderança do PS disputam herança de António Costa

Os dois principais candidatos à liderança do PS parecem envolvidos uma corrida para ver quem é o melhor herdeiro de António Costa. Isto quando temos pela primeira vez na história da democracia, uma maioria mono partidária que caiu a meio e outra coisa que também nunca tinha acontecido, um primeiro-ministro que se demite a braços com a justiça. A pergunta é: que sentido faz ser herdeiroA questão não é ser herdeiro ou deixar de ser.

Há uma governação de oito anos de Governos liderados por António Costa. Temos orgulho nos resultados desta governação. E por isso há aqui uma dimensão das nossas candidaturas que quer dar continuidade ao muito trabalho que tem sido feito sem que isso signifique que não haja também novo impulso, uma mudança. Mas este legado é um legado sobre o qual temos orgulho, isso sim.Neste momento é uma parte muito importante dos discursos, tanto num candidato como no outro candidat





