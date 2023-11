Candidato à liderança do PS não aceita lições de como combater a direita

O candidato à liderança do PS afirmou ter "estima" pelo adversário Pedro Nuno Santos e defendeu que é preciso "tranquilidade" para a campanha eleitoral. O candidato a secretário-geral do PS José Luís Carneiro afirmou este domingo que não aceita lições de como se deve combater a direita.

"Sabe que eu comecei a minha vida política muito jovem, ainda há muito tempo atrás por ganhar precisamente uma câmara ao PSD, derrotei o PSD, derrotei na altura o CDS e tornei-me um dos mais jovens presidentes de câmara do país, portanto, não aceito lições de como se deve combater a direita", disse o socialista à entrada para um encontro com militantes, no Porto, quando confrontado pelas críticas de Pedro Nuno Santos, igualmente na corrida à liderança do PS. O socialista referia-se ao facto de ter ganhado, em 2005, as eleições autárquicas em Baião, no distrito do Porto, pelo PS, interrompendo a governação social-democrata naquela câmara municipal





