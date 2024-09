Candidata a vereadora foge de atentado à bala em São Paulo

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisPortuguês mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

O ataque ocorreu de noite, no final de um dia de compromissos de campanha, quando andava de carro na área urbana da Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, na altura do bairro Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. De repente, um motociclista ultrapassou o carro dela, onde também ia um assessor, bateu na lateral do veículo e fugiu, no que parecia ser simplesmente mais um acidente de trânsito.

O atirador, que só disparou contra ela e não atentou contra o assessor, ao vê-la daquela forma, aparentemente morta, deu meia volta e fugiu em alta velocidade. A polícia de São Paulo não afasta nenhuma possibilidade, mas como os tiros foram direccionados exclusivamente contra a candidata a vereadora e nada foi roubado, a hipótese de atentado político é a principal suspeita.

Candidata a vereadora finge morte para escapar a atentado em São PauloLéo Áquilla, uma mulher trans e ativista dos direitos LGBT, tem suscitado polémica durante a campanha.

