Candidata a vereadora escapa a atentado em São Paulo fingindo a morte

Léo parou e saiu do veículo e foi verificar o estrago provocado pela colisão. Nessa altura, o motociclista voltou na contramão, já empunhando uma arma e começou a disparar contra ela, destroçando com os primeiros tiros o para-brisas do carro e furando a lataria. Léo Áquilla é jornalista e já participou em realitys shows na televisão. Com uma personalidade bastante aguerrida, quer na política quer na defesa dos homossexuais, a agora candidata a vereadora tem suscitado grandes polémicas e já relatou às autoridades outras ameaças.

Candidata a vereadora finge morte para escapar a atentado em São PauloLéo Áquilla, uma mulher trans e ativista dos direitos LGBT, tem suscitado polémica durante a campanha.

Candidata a vereadora foge de atentado à bala em São PauloUma candidata a vereadora na cidade brasileira de São Paulo escapou a um atentado à bala ao fingir a morte depois dos primeiros tiros disparados pelo criminoso.

