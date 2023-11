Cancro da mama. Especialistas defendem alargamento do rastreio gratuito

Um dado a reter nesta segunda-feira em que se assinala o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama: o número de casos descobertos em idades em idade pré-menopausa tem vindo a aumentar.A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) apela ao alargamento do critério de idade para o rastreio do cancro da mama.

No Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, o secretário-geral da LPCC, Vítor Veloso, lembra que, de acordo com os últimos estudos conhecidos, “as mulheres com menos de 50 anos começam a apresentar-se numericamente com um número de casos muito superiores aos que normalmente apresentavam”., Vítor Veloso seende diz que “o ideal seria garantir os rastreios gratuitos desde os 40 anos até aos 75 anos”.

Já em 2021, em plena pandemia “houve um enorme número de novos casos referenciados: 1.745. Em 2022, foram 1.571”. Destas doentes, “cerca de 8% a 9% são doentes com idade inferior a 45 anos”.Na origem destes casos de sucesso estão os avanços científicos, “não só nos medicamentos, mas também da cirurgia, da radioterapia e dos tratamentos”, mas, sobretudo, o diagnóstico numa fase ainda precoce da doença. headtopics.com

O coordenador da Clínica da Mama, do IPO-Porto lembra que “Portugal tem uma taxa de mulheres, entre os 50 e os 69 anos, cobertas pelo rastreio de 80%. O que é muito superior à média da Europa dos 27, que é apenas de 65%”.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Sobrecarga no SNS atrasa tratamentos contra o cancro da mamaO presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro alerta para atrasos nos tratamentos contra o cancro da mama, devido a sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde.

