Canal infantil em Portugal é alvo de ataque e transmite propaganda russa

O canal infantil Baby TV - destinado a bebés até aos 4 anos de idade - foi alvo de um ataque e começou a transmitir, inesperadamente, conteúdos de propaganda russa em Portugal. O insólito aconteceu na passada quinta-feira, pelo menos duas vezes durante o dia.

A emissão regular do canal foi interrompida para dar lugar, durante alguns segundos, a imagens de guerra e anúncios pró-Russia.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Europ Assistance Portugal lança canal no WhatsAppAtravés deste canal os clientes podem partilhar a sua localização em tempo real enquanto fazem o pedido de assistência, e conseguem pedir o reboque de forma autónoma, tornando o serviço mais rápido.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal mais otimista: Portugal cresce 2% em 2024Crescimento económico superior ao esperado em dezembro 'beneficia do aumento do investimento e das exportações e supera o projetado para a área do euro', diz Banco de Portugal.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Grupo Ageas Portugal opera em Portugal desde 2005Desde 2005 que o Grupo Ageas Portugal opera em Portugal, desenvolvendo marcas comerciais como Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo, para ajudar os clientes a gerir e proteger-se contra riscos e imprevistos.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Embaixadas ocidentais, incluindo Portugal, já esperavam ataque terrorista na capital da RússiaEmbaixada portuguesa pediu à população para evitar 'locais com grande concentração de pessoas'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Dona da CMTV prepara-se para lançar um novo canalRedactor.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Netanyahu vai desligar canal Al-Jazeera em IsraelCanal com sede no Qatar &233; um dos poucos que transmite a partir da Faixa de Gaza.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »