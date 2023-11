Canadá limita a 500 mil o número de imigrantes que receberá em 2026

“O que os canadianos e os economistas nos dizem é que temos de estudar os impactos microeconómicos da imigração”, declarou numa conferência de imprensa, na qual revelou os objetivos do Governo canadiano no que respeita à imigração.

Em 2022, o Canadá autorizou a entrada de 431.645 imigrantes no país. Este ano, o país receberá 465 mil imigrantes. Em 2024 o número subirá para 485 mil e um ano depois chegará a 500 mil. Mas, em 2026, o número de novos imigrantes ano fica congelado em meio milhão de pessoas.

O executivo canadiano tem defendido a sua política de aumentos constantes da imigração para manter o crescimento da economia. No anúncio de hoje é a primeira vez que Ottawa reconhece que o elevado número de pessoas que o país recebe todos os anos também está a causar problemas.

O crescimento populacional e a escassez de habitação resultaram em aumentos acentuados nos preços das casas.

:

EXPRESSO: Canadá limita a 500 mil o número de imigrantes que receberá em 2026Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Canadá limita a 500 mil o número de imigrantes que receberá em 2026Ministro da Imigração do Canadá, Marc Miller, admitiu que a chegada massiva de imigrantes nos últimos anos causou problemas em todo o país.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carroFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carro na Pedrulha em CoimbraFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de GazaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez desde o início do conflito a 7 de Outubro para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros, sobretudo mulheres e crianças.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Governo aprova renovação de mais de 2 500 tratores agrícolasOs tratores têm, em média, 38 anos e vão ser substituídos por viaturas mais eficientes, sustentáveis e seguras.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »