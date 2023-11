Canadá limita a 500 mil o número de imigrantes que receberá em 2026

Miller observou que limitar a meta de imigração do país ajudará a manter o ritmo do crescimento económico e populacional,"ao mesmo tempo que moderará o seu impacto em sistemas críticos, como infraestruturas e habitação".Em 2022, graças à chegada de imigrantes, a população canadiana regsistou um recorde de um milhão de pessoas.

O executivo canadiano tem defendido a sua política de aumentos constantes da imigração para manter o crescimento da economia. No anúncio desta quarta-feira é a primeira vez que Ottawa reconhece que o elevado número de pessoas que o país recebe todos os anos também está a causar problemas.

O crescimento populacional e a escassez de habitação resultaram em aumentos acentuados nos preços das casas. Zac e Brittney Wolfe adotaram a primeira criança em julho e este mês nasceram os trigémeos da família. Ex-presidente do Brasil foi condenado agora por ter usado indevidamente as comemorações do Bicentenário da Independência do país."A pessoa estava extremamente decidida a agir", avançou o porta-voz das autoridades francesas.

"Tirei fotos e enviei aos meus amigos. Isso é mau?": Rapaz de 13 anos mata mãe à facada e reporta crimeBrasil investiga morte de chefe indígena que denunciou desflorestação

:

EXPRESSO: Canadá limita a 500 mil o número de imigrantes que receberá em 2026Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Governo aprova renovação de mais de 2 500 tratores agrícolasOs tratores têm, em média, 38 anos e vão ser substituídos por viaturas mais eficientes, sustentáveis e seguras.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Advogado que escapou a 500 multas condenado a cinco anos de prisãoTribunal da Relação reverteu decisão inicial. O advogado Jorge Coutinho da Costa foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa à condição de pagar uma multa.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carroFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carro na Pedrulha em CoimbraFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de GazaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez desde o início do conflito a 7 de Outubro para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros, sobretudo mulheres e crianças.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »