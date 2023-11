Canadá limita a 500 mil o número de imigrantes que receberá em 2026

"O que os canadianos e os economistas nos dizem é que temos de estudar os impactos microeconómicos da imigração", declarou numa conferência de imprensa, na qual revelou os objetivos do Governo canadiano no que respeita à imigração.

Em 2022, o Canadá autorizou a entrada de 431.645 imigrantes no país. Este ano, o país receberá 465 mil imigrantes. Em 2024 o número subirá para 485 mil e um ano depois chegará a 500 mil. Mas, em 2026, o número de novos imigrantes ano fica congelado em meio milhão de pessoas.

O Canadá é atualmente o país do G7 com maior crescimento populacional, 2,7% ao ano. É o nível mais alto desde 1957, quando a explosão de natalidade e imigração do pós-guerra colocou a taxa em 3,3%. Um estudo recente observou que o Canadá precisa de criar cerca de 5,8 milhões de residências para dar resposta às necessidades do mercado.

Enquanto, em 2015, o preço médio de uma casa no país era de 413 mil dólares canadianos (cerca de 282 mil euros), no final de 2021 o valor tinha duplicado para 811,7 mil dólares canadianos.

"Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas"

