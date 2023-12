Campanha do PS entra na última semana com discursos inflamados

Campanha do PS entra na última semana e os discursos começam a ficar mais inflamados. Apoios de Carlos César e elogios a Costa animam campanha pedronunista Os candidatos à liderança do PS andam numa roda viva nos últimos dias para conquistar o votos dos militantes socialistas. As eleições são a menos de uma semana, decorrem entre sexta-feira e sábado, e a troca de argumentos está a entrar num período mais quente.

Pedro Nuno Santos diz que “não é sonso” e que “radical é ter convicções”, já José Luís Carneiro defende que os militantes do PS são “homens livres”. Mesmo quando não se nomeiam, as indiretas não têm outra leitura. Num discurso esta sexta-feira à noite em Bragança, Pedro Nuno Santos respondeu às acusações de que é um radical. “Radical são mesmo os problemas que ainda enfrentamos e temos de corrigir. Radical é ter convicções. É a confusão que temos em Portuga





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos apresenta candidatura a secretário-geral do PSO ex-ministro formaliza candidatura à liderança do PS num “momento especialmente difícil“ para o partido. Pedro Nuno diz que não vai passar os próximos “meses a discutir um processo judicial“. politica justica

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos apresenta candidatura à liderança do Partido SocialistaPedro Nuno Santos apresentou oficialmente a sua candidatura à liderança do Partido Socialista, destacando o inconformismo, combatividade e vontade de fazer acontecer.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

A entrevista de Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PSSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos é elogiado por José GomesJosé Gomes Ferreira e Sebastião Bugalho debatem o discurso de Pedro Nuno Santos e elogiam sua liderança e carisma.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »