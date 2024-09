Caminhada Inclusiva Sensbiliza para Problemas das Pessoas Cegas

Cerca de 20 duplas participaram na quinta-feira numa caminhada inclusiva de 2,5 quilómetros com os olhos vendados, que visou sensibilizar para os problemas das pessoas cegas.

, mas, neste caso, as pessoas vão ter essa sensibilidade, perceber e ter empatia quando se caminha ou corre vendado".e que o desporto é para todos", bastando, para tal, as necessárias "adaptações". Meio percurso depois, a Lusa falou com duas das duplas que, no final da tarde de quinta-feira, protegidos pelo isolamento do Parque da Cidade, receberam os "ensinamentos" do que é viver todos os dias sem a visão.

O estudante universitário adicionou outra palavra ao diálogo quando falou em "empatia": "O facto de tercom mais dificuldades do que nós, só acontece se houver empatia. É preciso confiança e também um bocadinho de coragem para correr ou caminhar os 2,5 quilómetros de olhos vendados", disse.

Inclusão Cegueira Esporte Sensibilização Caminhada

