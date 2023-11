Câmara Municipal de Setúbal aprova isenção do IMT para jovens até aos 35 anos

A Câmara Municipal de Setúbal aprovou a isenção do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) para os jovens até aos 35 anos. É a primeira autarquia do país a aprovar a isenção do IMT, que vai vigorar em 2024. A medida foi proposta pelo PSD, que em Lisboa apresentou um diploma com regras semelhantes, mas que Carlos Moedas viu chumbada em 2023, tendo apresentado nova proposta para 2024 – que vai ser votada dia 29 deste mês – para imóveis abaixo de 300 mil euros.

O diploma foi aprovado com os votos favoráveis de todos os partidos e a abstenção do PS na reunião de câmara que decorreu esta quarta-feira, mas ainda representa o maior alívio fiscal e medidas de apoio às famílias dos últimos 20 anos em Setúbal. Queremos tornar Setúbal um dos melhores concelhos para as famílias”, disse ao ECO o presidente da concelhia do PSD, Nuno Carvalho





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Como a mulher do eurodeputado do PCP foi contratada pela câmara de Setúbal (CDU)Autarquia abriu concurso para uma vaga mas contratou três pessoas, todas com ligações ao PCP, incluindo a mulher de João Pimenta Lopes e a filha do assessor de imprensa do presidente (é já a terceira filha do PCP contratada nesta autarquia que a SÁBADO noticia).

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Presidente da Câmara de Setúbal: “Notoriedade de D. Américo dá voz à região”No dia em que o cardeal D. Am&233;rico Aguiar tem entrada solene na diocese o presidente da C&226;mara de Set&250;bal diz &224; Renascen&231;a que o novo bispo “&233; uma refer&234;ncia nacional e internacional na Igreja” que “poder&225; ajudar a dar voz &224;s quest&245;es mais preocupantes”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Vanessa Oliveira cai na via pública e prepara processo contra a Câmara MunicipalA apresentadora do canal público quer que a autarquia em questão se responsabilize.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Câmara Municipal de Sines alvo de diligências policiaisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Câmara Municipal de Sines alvo de diligências policiaisNo local "aguarda-se a chegada do Minist&233;rio P&250;blico" para participar nessas mesmas dilig&234;ncias.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Câmara Municipal de Sines alvo de diligências policiaisAguarda-se a chegada do Ministério Público' para participar nessas mesmas diligências.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »