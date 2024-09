Câmara Municipal de Lisboa Focada em Dignidade e Reintegração das Pessoas Sem Abrigo

Em Portugal, a resolução da complexa situação das Pessoas em Situação de Sem Abrigo é uma missão de evidente dificuldade que exige seriedade e respeito por quem vive situações dramáticas. É isso que a Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas , tem feito. Estamos focados em dar dignidade às Pessoas sem abrigo .

No concreto, o Plano Municipal estabelece 5 frentes de intervenção: a Prevenção, a Intervenção em Contexto de Rua, o Alojamento a Inserção Social e o Conhecimento e Comunicação. Procurámos novas soluções e inovámos.

Neste mandato, a CML já aumentou o número de vagas para as pessoas em situação sem abrigo das 780 existentes em 2021, para as atuais 1.100. O número de respostas que a CML garante atualmente, já representa mais de 1/3 do total das existentes na cidade. Centrado na Pessoa, este Plano deixa definitivamente para trás a visão assistencialista que se esgota em retirar a pessoa da rua e dar-lhe um teto, propõe-se a partir da realidade concreta de cada pessoa construir com ela uma resposta que permita a sua reinserção na sociedade.

Sem Abrigo Câmara Municipal De Lisboa Reintegração Social Dignidade Carlos Moedas

