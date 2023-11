Câmara de Vila Nova de Gaia apresenta queixa-crime contra ex-líder do PSD

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, apresentaram uma queixa-crime contra o ex-líder social-democrata daquela autarquia Luís Filipe Menezes pelos crimes de ofensa e difamação. A apresentação da queixa-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi aprovada hoje, com a abstenção do PSD, na reunião pública do executivo municipal.

A queixa assenta no facto de o ex-líder do PSD ter acusado, numa publicação na rede social 'Facebook', o atual presidente de câmara, eleito pelo PS, de ter interferido num processo de licenciamento de um terreno





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mulher atropelada por carro em Vila Nova de Gaia em estado graveNo mesmo acidente, uma outra mulher sofreu ferimentos ligeiros.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Árvore cai sobre cabos de eletricidade em Vila Nova de GaiaNo local est&227;o os Sapadores de Vila Nova de Gaia e a Pol&237;cia Municipal.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Árvore tomba sobre cabos de eletricidade em Vila Nova de GaiaNo local est&227;o os Sapadores de Vila Nova de Gaia e a Pol&237;cia Municipal.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Radares que mais faturam em Faro, Coimbra, Matosinhos, Gaia e Vila Nova da BarquinhaA proposta do Orçamento para 2024 estima que as receitas públicas provenientes de multas de trânsito cheguem aos 125 milhões. ANSR garante que radares de velocidade média 'cumprem a sua função'.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Ossadas encontradas em terreno em Vila Nova de GaiaPSP deslocou-se ao local.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Encontradas ossadas de dois pés humanos e dois sapatos em terreno em Vila Nova de GaiaPSP deslocou-se ao local e chamou a Polícia Judiciária.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »