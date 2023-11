Câmara de Gondomar diz que ciberataque que sofreu foi o 'maior a uma instituição pública em Portugal'

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da autarquia, Marco Martins, citou o Centro Nacional de Cibersegurança para afirmar que o ataque sofrido na madrugada de 27 de setembro foi"o maior ataque a uma instituição pública em Portugal" e que, por força disso, as despesas não têm parado de aumentar.

"Em investimentos já feitos e outros programados, por exemplo, de reforço de segurança compramos mais de 700 discos e serviços (...) gastámos entre 1,4 e 1,5 milhões de euros.

"Os entendidos na matéria dizem que o nosso sistema era robusto mas, mesmo assim, fomos atacados.

"Ainda não há um relatório final, mas as informações que temos das autoridades é que o ataque veio de um servidor russo"O resgate"não foi pago" por três razões, elencou o autarca do distrito do Porto. "Primeiro porque fomos aconselhados pelas autoridades a não o fazer, segundo porque não havia garantia de recuperação dos dados e, terceiro, porque sendo nós um serviço público não iria abrir um concurso público para o pagar", com o início, em novembro, da auditoria externa para apuramento de responsabilidades a propósito do ataque informático Marco Martins espera obter"mais respostas" sobre o que aconteceu em 27 de...

"Dizem que já há muito tempo que havia entradas no nosso sistema. Dizem os especialistas que o objetivo foi parar a câmara. Muito mais do que extorquir dinheiro ou roubar dados, o ataque teve como objetivo paralisar a câmara.

