Caixa Alfama celebra 50 anos de carreira de António Pinto Basto e a tradição fado de Camané

Várias celebrações na primeira noite do Caixa Alfama : os 50 anos de carreira de António Pinto Basto, e a Alfama de sempre de Camané.

Foram várias as celebrações no primeiro dia de festival: os 50 anos de carreira de António Pinto Basto, a festa-concerto entre amigos de Buba Espinho e a Alfama de sempre de Camané. “Volta” também viu os seus êxitos em palco — “Folga de Arlequin” ou “Um dia hei de voltar” —, mas “Roubei-te um Beijo” foi, sem dúvida, dos pontos altos da noite. Em entrevista à Antena 1, descreve os seus concertos como uma festa com amigos e relembra com nostalgia os primeiros passos no fado em Alfama.

Também para Camané, Fernando Maurício — tal como Carlos do Carmo, Amália, João Ferreira Rosa ou João Braga — foi um dos fadistas que mais ouvia. “O Maurício era realmente um fadista extraordinário. Um intérprete incrível do fado, com umas características fantásticas”. Conheceu-o muito novo, com nove ou dez anos, quando cantava aos domingos na Adega Mesquita. “Tenho um contacto com o Maurício desde muito novo.

