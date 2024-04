Cadeia hoteleira de luxo Jumeirah Hotels and Resorts manifesta interesse em receber alunos da ESHTE para estágios no Dubai

A cadeia hoteleira de luxo Jumeirah Hotels and Resorts manifestou interesse em receber mais de uma centena de alunos do ensino superior da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, para estágios de seis meses no Dubai. “Este interesse demonstrado pelo Jumeirah Hotels and Resorts é fortemente motivador e confirma que a instituição está no bom caminho.

É igualmente um sinal de reconhecimento em relação à qualidade do ensino em Portugal, neste caso na área do turismo", refere em comunicado o presidente da escola, Carlos Brandão. A ESHTE refere que “a abertura de novas unidades hoteleiras do grupo a breve prazo aumenta o interesse declarado nos finalistas de todas as licenciaturas e frequentadores dos diversos mestrados da ESHTE, com condições extremamente competitivas para os jovens". De acordo com o coordenador do Gabinete de Estágios da ESHTE, o convite chegou diretamente através da diretora de recursos humanos do cadeia de hotéis de luxo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Férias no Algarve: 8 hotéis e resorts para famílias com criançasCom as férias escolares à porta e seguindo a tradição são muitas as famílias que rumam ao sul para uns dias férias. O Algarve é um dos destinos mais procurados, em busca de sol e praia, mas também de muita diversão. Conheça oito opções de hotéis e resorts que vão garantidamente agradar aos mais novos.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Casino de Las Vegas desmente dívida de 50 milhões de euros de Bruno MarsCantor dá concertos no MGM Resorts há quase dez anos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Gustavo Ribeiro segundo na etapa do Dubai da World Skating TourVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Diogo Piçarra. 'Eu e o meu irmão somos gémeos falsos. Eu sou o giro'Diogo Piçarra acaba de lançar o seu novo disco, 'SNTMNTL', e prepara-se para apresentá-lo no Porto e em Lisbo. O cantor esteve com As Três da Manhã para falar sobre este projeto, mas houve ainda espaço para abordar temas como a sua mais recente viagem ao Dubai ou a relação com o irmão, André Piçarra.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Mercedes tem um carro elétrico que fez mais de 1000 quilómetros no deserto com uma única cargaNa primeira viagem de mais de 1000 quilómetros em ambiente de deserto, entre Riade e o Dubai, a Mercedes testou um carro elétrico, que percorreu a distância com uma única carga, e com um consumo equivalente a 0,9 litros de gasolina por cada 100...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Europa quer mais renováveis e eficiência energética, mas também ajudar os vizinhosA Uni&227;o Europeia surgiu na COP28, no Dubai, com uma grande mensagem - triplicar a produ&231;&227;o de energia renov&225;vel e duplicar a efici&234;ncia energ&233;tica at&233; 2030. O compromisso foi partilhado por mais de 120 pa&237;ses, com v&225;rias assinaturas conseguidas tamb&233;m durante a Cimeira do Clima.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »