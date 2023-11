Cadastro territorial: Governo quer emparcelamento dos terrenos sem dono conhecido

O Governo vai manter gratuito, nos próximos dois anos, o registo dos terrenos rurais. Depois de 2025, os prédios rústicos que não forem reclamados revertem para o Estado, que vai emparcelar estas propriedades. Identificados os prédios rústicos sem dono conhecido, o Estado “passará a conhecer o território e vai promover o emparcelamento, dando dimensão a estas terras e valorizando-as”, afirma Pedro Tavares, secretário de Estado da Justiça.

Ontem entrou em vigor o Sistema Nacional de Informação Cadastral que impõe a carta cadastral como registo único e universal dos terrenos rurais. Este registo, um ato único, será válido para as conservatórias e para a Autoridade Tributária. O emparcelamento caberá à Direção-Geral do Território, mas “o importante é a valorização destas terras”, defende Pedro Tavares.

