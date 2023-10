Caça chinês aproxima-se de bombardeiro dos EUA no Mar do Sul da China

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNS"Estamos preocupados com o facto de o piloto não ter consciência de que esteve muito perto de provocar um embate", indica Exército norte-americano.Um caça chinês aproximou-se a menos de três metros de um bombardeiro norte-americano B-52 que sobrevoava o Mar do Sul da China, quase provocando um acidente, informou esta sexta-feira o Exército dos Estados Unidos.

"Estamos preocupados com o facto de o piloto não ter consciência de que esteve muito perto de provocar um embate", lê-se na mesma nota. Pequim reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China, um espaço marítimo alegadamente rico em reservas de gás e de petróleo, e estratégico para o comércio e a Defesa.

Na semana passada, um navio da guarda costeira chinesa e uma embarcação que o acompanhava abalroaram um navio da guarda costeira filipina e um barco de abastecimento militar ao largo de um banco de areia contestado na via navegável. headtopics.com

O B-52 estava"legalmente a realizar operações de rotina sobre o Mar do Sul da China no espaço aéreo internacional" quando foi intercetado pelo J-11 na terça-feira, disseram os militares dos EUA. As intercepções não costumam ser tão próximas quanto o incidente de terça-feira, no entanto. Com as tensões já altas entre Pequim e Washington, um embate poderia resultar numa escalada.

