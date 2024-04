Cabras invadem cemitério e causam estragos em campas

A situação invulgar aconteceu num cemitério do Barreiro, onde os animais foram encontrados a circular por entre as campas e jazigos e a comer flores. Um rebanho de cabras entrou dentro do Cemitério do Barreiro que estava sem supervisão, e fez estragos em algumas campas. A presença dos animais provocou indignação.

O cemitério Municipal de Palhais foi invadido por cabras que entraram pelo portão do espaço, tendo sido as imagens captadas por um dos visitantes, quando foi deixar flores na campa do sogro. “Achámos aquilo uma situação completamente incrédula. Entrámos e não vimos ninguém responsável pelo cemitério”, descreveu Sérgio Pinto. “As cabritas foi a primeira vez que vimos, mas é verdade que nunca há nenhum responsável no espaço”, acrescentou o casal

