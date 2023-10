Cabo Verde cria comissão para prevenir doenças transmitidas por mosquitos

O Governo cabo-verdiano anunciou hoje, em comunicado, uma nova comissão interministerial para prevenir doenças transmitidas por mosquitos, nomeadamente malária, cuja erradicação pretende certificar no início de 2024

A decisão atualiza a estrutura legal criada em 2009, mas que, “ao longo do tempo e devido a mudanças governamentais, se tornou obsoleta”, explicou. A nova comissão pretende tornar a luta contra as doenças “mais sólida e eficaz”, sendo presidida pelo primeiro-ministro, que poderá delegar a competência no membro do Governo responsável pela área da Saúde.

“Além disso, ela será composta por membros do Governo responsáveis por diversas áreas, incluindo Finanças e Fomento Empresarial e Economia Digital, Educação, Saúde, Turismo e Transportes, Mar e Agricultura e Ambiente”, detalhou. headtopics.com

“A natureza, composição, competências e normas de funcionamento desse observatório serão regulamentadas por um diploma próprio”, acrescentou o Governo. Há cinco anos que Cabo Verde não regista transmissão local de paludismo e no ano passado teve 21 casos importados.

A malária, uma doença curável, é transmitida entre humanos através da picada de um mosquito infetado, sendo uma das principais causas de morte a nível global.

