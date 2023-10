Cátia Reis: “A nossa fisiologia responde ao sol, não ao relógio de pulso”

A hora muda neste fim-de-semana, mas a comunidade científica há muito tem defendido que a permanência na hora de Inverno seria o ideal e o mais saudável — ainda que a percepção do público pareça ser outra.

Considera que existe uma diferença entre a preferência dos cidadãos e aquilo que defendem os cientistas no que toca à mudança da hora? As pessoas gostam de ter luz e de ter luz ao fim do dia, mas o problema é que a questão de termos a luz ao final do dia em termos fisiológicos não é muito desejável. Basicamente, temos o nosso período endógeno, a nossa ritmicidade endógena, a nossa fisiologia é de cerca de 24 horas. Em média, é superior às 24h e nós precisamos da luz no período da manhã para conseguir sincronizá-la.

Se ficássemos com a hora de Verão no Inverno, às 9h e tal da manhã ainda seria de noite. E, isso sim, é altamente prejudicial. Nós precisamos mesmo é de ter aquela luzEntão qual é a solução preferível em termos de ciência do sono e saúde? headtopics.com

Claro que quando se pergunta às pessoas respondem normalmente que preferem a hora de Verão porque associam ao Verão. Associam a um fotoperíodo maior. Se ficarmos com a hora de Inverno, chega ao Verão e não temos luz até às 22h da noite, mas também não precisamos de ter. Porque faz com que vamos dormir ainda mais tarde. Se tivermos luz até às 21h da noite, é perfeitamente aceitável.

Na pandemia, todos ficámos mais tardios porque não tínhamos tanto contacto com a luz lá fora, tínhamos uma menor luminosidade exterior. É por isso que isto em termos de opinião pública muitas vezes é discordante e levanta várias questões, porque muitas pessoas dizem que só ao final do dia é que podem efectivamente apanhar luz. Mas também nos cabe a nós tentar mudar gradualmente alguns destes hábitos. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

Publico »

'Sinais vitais' da Terra estão em extremos históricos alertam 15 mil cientistasOs 'sinais vitais' do planeta são indicadores usados para monitorizar as alterações climáticas e os impactos. Uma equipa internacional de cientistas alerta que estão a atingir extremos históricos. Consulte Mais informação ⮕

Otis surpreendeu os cientistas: o calor do oceano terá ajudado a fortalecer o furacãoÉ possível que uma onda de calor do oceano tenha fornecido combustível extra para uma tempestade que provavelmente teria ocorrido de qualquer forma, mas que ganhou proporções surpreendentes. Consulte Mais informação ⮕

Cientistas identificaram semicondutor que bate recordes de velocidadeUm grupo de cientistas assegurou que identificou um semicondutor capaz de bater recordes de velocidade, um material identificado como Re6Se8Cl2 pelos investigadores da Universidade norte-americana de Columbia, em artigo publicado na revista Science. Consulte Mais informação ⮕

Viagens na minha terraOs milhos são uma das vantagens do inverno. Consulte Mais informação ⮕

No domingo muda a hora. Não era suposto isto ter terminado?Chega o "hor&225;rio de inverno". Consulte Mais informação ⮕

Porque é que a mudança para a hora de inverno é melhor para o nosso corpoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕