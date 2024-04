Cão-robô Spot da Boston Dynamics vai ajudar a manter a segurança no Aeroporto Internacional de Fairbanks

03/04/2024

Visao_pt

Tecnologia

O Departamento de Transportes e Instalações Públicas do Alasca vai usar uma versão modificada do Spot, chamada Aurora, para ajudar a manter a segurança no Aeroporto Internacional de Fairbanks. O objetivo é usar o cão-robô para afugentar pássaros e outros animais, impedindo que se aproximem demais das pistas e aviões. Além de imitar os movimentos de animais predadores, esta versão do Spot terá um “disfarce”, com painéis que têm um aspecto semelhante ao pelo de uma raposa ou de um coiote.

