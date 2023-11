Buscas no âmbito dos negócios do lítio resultam em detenções e constituição de arguidos

As buscas estão a ser dirigidas pelo DCIAP de Lisboa no âmbito dos negócios do lítio e há vários mandados de detenção. Entre os detidos encontram-se o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o empresário Diogo Lacerda Machado e o presidente da câmara de Sines. Os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, e das Infraestruturas, João Galamba, tal como o antigo ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, serão constituídos arguidos.