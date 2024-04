Buscas do MP e AT na sede da Uber em Lisboa: investigada fraude de 28 milhões de euros ao Estado

A Autoridade Tributária, Segurança Social e Ministério Público realizaram esta terça-feira buscas nas instalações da Uber mas também em outros 64 locais do país. Empresa confirma as buscas mas garante que não é visada na operação policial

No âmbito de um inquérito instaurado em julho de 2022 e dirigido pelo DCIAP, realizaram-se hoje aproximadamente 65 buscas domiciliárias e não domiciliárias, sobretudo na zona de Lisboa. O prejuízo patrimonial causado aos cofres do Estado português com tal atuação, cifra-se atualmente, em termos indiciários, no montante global de cerca de 28 milhões de euros, a título de fraude fiscal.

Considerou também o juízo do trabalho de Portimão como provado um"conjunto de elementos" que"apontam no sentido da inexistência de uma relação com caráter de subordinação" entre os estafetas e a empresa. Há um mês, os ministros do Emprego e Assuntos Sociais da União Europeia chegaram a acordo sobre a nova lei para proteger os trabalhadores das plataformas eletrónicas, como motoristas da Uber ou estafetas da Glovo, visando"melhores condições" laborais.

Uber Buscas Fraude Investigação Estado

