Bumba na Fofinha lança novo espetáculo 'Sombra' após sucesso de 'Suar do Bigode'

Bumba na Fofinha: “Não fiz stand-up sozinha, era uma pessoa e meia em palco. Quando engravidei percebi que não valia a pena adiar por medo”

Não, mas é uma boa pergunta porque há pessoas que acham que fiz de propósito. Que foi planeado, que esperei estar grávida para fazer stand-up. Ora, eu já fiz stand-up sem estar grávida e gosto muito mais, tenho muito mais mobilidade, não tenho enjoos, nem estou mal disposta. Para mim é melhor enquanto experiência e acho que para o público também.

ninguém me vai abandonar, está tudo ok. Posso experimentar coisas novas que, se continuar a trabalhar e entregar coisas boas, o risco é nenhum. Era um bocadinho imatura quanto a isto. É um bocadinho egocêntrico, porque estou a pensar na minha imagem, no que as pessoas acham de mim, mas posso permitir-me falhar um bocado. Antes era muito irredutível, muito perfeccionista, ninguém é bom a fazer coisas novas, é muito raro.

Bumba Na Fofinha Stand-Up Comedy Sombra Novo Espetáculo Mariana Cabral

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bumba na Fofinha: “É psicopata subir a palco e tentar fazer o público rir de cinco em cinco segundos, não é saudável para a sanidade mental”Dois anos e meio depois do primeiro solo, Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, apresenta “Sombra”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Bumba na Fofinha: “Não fiz stand-up sozinha, era uma pessoa e meia em palco. Quando engravidei percebi que não valia a pena adiar por medo”Dois anos e meio depois do primeiro solo, Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, apresenta “Sombra”.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bumba na Fofinha: “Não fiz stand-up sozinha, era uma pessoa e meia em palco. Quando engravidei percebi que não valia pena adiar por medo”Dois anos e meio depois do primeiro solo, Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, apresenta “Sombra”.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bumba na Fofinha: “É psicopata subir ao palco e tentar fazer o público rir de cinco em cinco segundos, não é saudável para a sanidade mental”Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, apresenta seu novo espetáculo 'Sombra' dois anos e meio após seu primeiro solo. Em entrevista ao programa Humor À Primeira Vista, revela detalhes sobre sua estadia em Nova Iorque, explica por que não deseja atuar no Altice Arena e promete uma participação no Taskmaster Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Palcos da semana: a “bumbar” com Ney, sacrifício, terror e Homens HediondosOs próximos dias são para entrar no 18.º Motelx, rir à Sombra de Mariana Cabral, reencontrar Ney Matogrosso, ver Nuno Cardoso a solo e estrear Cordeiros de Deus ou Soldados da Esperança.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Um galáctico que tarda em ser grande. Conheça o Real Madrid, adversário do Sporting na Champions femininaApesar do plantel recheado de internacionais e grandes individualidades, o Real Madrid ainda n&227;o &233; um verdadeiro colosso, daqueles que s&227;o favoritos a ganhar tudo. Para j&225;, a equipa da capital vive na sombra do Barcelona tanto em Espanha, como na Europa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »