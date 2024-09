Bruxo de Fafe encontra-se com a Procuradora-Geral da República em Cabo Verde

Morreu a mulher que deu à luz em casa e escondeu o feto morto num armárioPortuguês que matou sogra à machadada em Maiorca já esteve preso por agressões a políciasPS quer IRS Jovem a valorizar salários baixosLage afina estratégia para brilhar na ChampionsÉ uma amizade improvável. Lucília Gago, procuradora-geral da República, e Fernando Nogueira, mais conhecido por Bruxo de Fafe, encontraram-se na ilha do Sal, em Cabo Verde .

Procuradora-geral da República e bruxo de Fafe juntos em Cabo Verde
Fernando Nogueira partilhou fotografia nas redes sociais.

Lucília Gago encontra-se com Bruxo de Fafe em Cabo Verde
A procuradora-geral da República, Lucília Gago, e o médium Fernando Nogueira, conhecido como Bruxo de Fafe, encontraram-se na ilha do Sal, em Cabo Verde. O momento foi registado em fotografia e partilhado nas redes sociais do médium.

Lucília Gago e Fernando Nogueira num encontro improvável em Cabo Verde
A procuradora-geral da República, Lucília Gago, e o médium Fernando Nogueira, conhecido como Bruxo de Fafe, encontraram-se na ilha do Sal, em Cabo Verde. O momento foi partilhado nas redes sociais do próprio Fernando Nogueira.

