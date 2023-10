Bruxelas está a preparar novas sanções à Rússia visando diamantes

"Estamos a preparar o 12.º pacote de sanções e estamos a proceder a consultas com os Estados-membros", anunciou a líder do executivo comunitário, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho Europeu.

Von der Leyen sublinhou que Bruxelas está a estudar, em cooperação com o G7, "a forma de reduzir as receitas que a Rússia ainda obtém com a exportação de diamantes para a Europa e os seus parceiros". A União Europeia (UE), referiu ainda, continuará a certificar-se que as sanções já adotadas a Moscovo "são devidamente aplicadas e efetivamente executadas".

A UE impôs sanções maciças sem precedentes contra a Rússia em resposta à guerra de agressão contra a Ucrânia. Desde o reconhecimento pela Rússia das zonas não controladas pelo Governo ucraniano das províncias de Donetsk e Lugansk na Ucrânia, em 21 de fevereiro de 2022, e a invasão não provocada e injustificada da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, a UE impôs uma série de novas sanções contra a Rússia. headtopics.com

Estas medidas restritivas vêm juntar-se às que tinham já sido impostas à Rússia desde 2014, na sequência da anexação da Crimeia e da não aplicação dos acordos de Minsk. As sanções, que incluem o congelamento de bens que os visados detêm na UE, visam quase 1.800 pessoas e entidades, incluindo o Presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.

