Bruno Lage Satisfeito com Reação do Benfica Após Vitória Décimo contra o Gil Vicente

O treinador do Benfica , Bruno Lage , considera que os jogadores têm correspondido ao que tem sido pedido nas quatro partidas já realizadas."Teve de jogar em equipa. Observámos o Gil Vicente e percebemos que podiam trazer problemas. Muita qualidade na posse, construção, acima de tudo calma nos jogadores. Os centrais com qualidade no jogo, tentam encontrar os médios para ligar.

Fica preocupado por a equipa entrar a perder no segundo jogo na Luz ou satisfeito por ver os jogadores reagirem e darem a volta? "Ambas as situações. Não queremos sofrer golos de entrada. Sinto que a equipa entrou bem fora de casa, mas em casa sofremos golos muito cedo. A resposta em resolver as coisas como equipa foi importante""A equipa tem correspondido àquilo que vamos fazendo. Sobre hoje, sinto que a equipa pode ter maior controlo com bola. É algo que temos que trabalhar, mas sinto que a equipa tem feito aquilo temos trabalhado, jogar para a frente e tentar marcar mais golos.

Benfica Bruno Lage Gil Vicente Vitória Reação

