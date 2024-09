Bruno Lage satisfeito com a vitória do Benfica no Estádio do Bessa

Montenegro: Portugal vai ter 500 milhões de fundos europeus para os estragos dos incêndiosFoto: Andrej Cukic/EPA

A exibição de trabalho e sacrifício pelo coletivo do Benfica no terreno do Boavista, mesmo depois com o desgaste de um jogo de Liga dos Campeões a meio da semana, deixou Bruno Lage satisfeito. "Não mudámos o chip, entrámos muito bem e jogámos como equipa, porque só assim conseguiríamos vencer neste estádio e contra esta equipa. Fico muito satisfeito com esta exibição, com muito talento e muita gente a trabalhar ao serviço da equipa", salienta, em declarações à Sport TV, no final da partida.

Benfica Boavista Bruno Lage Vitória Futebol Português

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bruno Lage na frente para render Roger Schmidt no BenficaTreinador foi campeão pelos encarnados em 2019.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Bruno Lage divide estrutura do BenficaTécnico é o preferido e mais barato mas não é consensual. Italiano Massimiliano Allegri apontado ao lugar de Schmidt.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Grande aposta do Benfica? Bruno Lage não seráO Benfica precisa de um treinador que esteja ao nível da marca. Afinal, será Bruno Lage mais do mesmo? Há uma certeza: não há quem não queira treinar a equipa dos encarnados.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Bruno Lage foi sondado por Rui Costa antes de Roger Schmidt ser despedido do BenficaTécnico campeão na Luz continua a ser a prioridade.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Só um cataclismo afasta Bruno Lage do BenficaEx-jogadores Rafa, João Félix e Grimaldo defendem regresso do técnico à Luz.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Bruno Lage vai ser o novo treinador do BenficaEsta é escolha final de Rui Costa para substituir Roger Schmidt.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »