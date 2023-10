Brilhante Dias quer Pizarro a negociar com sindicatos e não com a OM. Sarmento acusa Costa de 'leviandade' pelo caos na saúde

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:Brilhante Dias quer Pizarro a negociar com sindicatos e não com a OM.

Com uma nova reunião prevista para domingo entre Ministério da Saúde e os sindicatos, o líder parlamentar do PS não esconde o incómodo por ver Manuel Pizarro a negociar salários com o bastonário da Ordem dos Médicos.

Brilhante Dias reforça o recado a Manuel Pizarro:"Os sindicatos fazem negociação salarial, de carreiras, do valor das horas extraordinárias. Não compete às ordens profissionais, sejam os médicos ou outra qualquer", rematando com um"vamos ver se nos entendemos, as ordens profissionais não fazem negociação salarial". headtopics.com

Neste debate o líder parlamentar do PSD acusou o primeiro-ministro de"leviandade" pela situação que se vive no setor da Saúde. Joaquim Miranda Sarmento considera que há"sinais" dos profissionais no terreno que"mostram que a situação está a atingir um ponto de não retorno".

O dirigente do PSD acusa, por isso, de"leviandade" quer o ministro da Saúde quer o primeiro-ministro por"não perceberem o quão crítico isto é", apontando a mira a António Costa por"deixar que isto chegue a uma situação limite que pode mesmo transformar-se numa catástrofe". headtopics.com

", com o diretor-executivo do SNS a admitir que novembro por ser"dramático" na assistência hospitalar, Miranda Sarmento vem dizer que Pizarro e Costa"estão a brincar com um assunto muito sério".

