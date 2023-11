Bridge: um jogo que cativa os mais velhos

Com uma fatia relevante de jogadores acima dos 60 anos, o bridge é um jogo em que as cartas estão na base, mas que envolve outras vertentes, como a memória, o raciocínio ou o cálculo, além da dimensão social. O Expresso procurou perceber o que de especial tem esta modalidade para quem a pratica Em 2022, quase metade (47,3%) dos 802 praticantes federados de bridge em Portugal tinha mais de 61 anos.

Há “três vezes mais pessoas a jogar” que não são federadas – uma parte significativa em faixas etárias mais avançadas. O que caracteriza este que é conhecido como um dos desportos da mente – juntamente com o xadrez, as damas ou o go – e o que faz cativar esta franja da população? “É um exercício intelectual extremamente interessante. O processo de aprendizagem do jogo requer esforço, prática e alguma disciplina. Não se aprende de um dia para o outro”, explica ao Expresso o presidente da Federação Portuguesa de Bridge, Pedro Salgueiro. Com mais prática, acaba muitas vezes por se tornar “uma verdadeira paixão”

