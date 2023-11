"Viemos aqui para exigir que se respeite nossa vida e nosso território", disse, num vídeo transmitido durante a 54.ª sessão do Conselho, com sede em Genebra. Tymbektodem Arara tinha alertado para a desflorestação do território e sublinhado que as invasões eram uma consequência da instalação da barragem hidroelétrica de Belo Monte, inaugurada em 2016, no Pará.

O chefe indígena foi encontrado morto 16 dias depois no rio Iriri, no mesmo estado, apresentando sinais de afogamento, noticiou a imprensa local.A Polícia Federal do Pará confirmou à agência de notícias France-Presse a abertura de um inquérito.

Limitada pelo rio Iriri, a terra indígena de Cachoeira Seca tem uma área de 7.340 quilómetros quadrados e é habitada por 88 membros do povo Arara, de acordo com dados do Instituto Socioambiental brasileiro.PME portuguesas cada vez mais orientadas para a sustentabilidade

PUBLICO: Brasil investiga morte de chefe indígena que denunciou desflorestação

CMJORNAL: Brasil investiga morte de chefe indígena que denunciou desflorestaçãodenunciado à ONU a desflorestação e invasão de terras, informou a polícia na terça-feira. Tymbektodem Arara falou ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a luta do povo Arara contra mais de duas mil invasões de terras protegidas de Cachoeira Seca.

