Brasil investiga morte de chefe indígena que denunciou desflorestação

Em 28 de Setembro, Tymbektodem Arara falou ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a luta do povo Arara contra mais de duas mil"Viemos aqui para exigir que se respeite nossa vida e nosso território", disse, num vídeo transmitido durante a 54.ª sessão do Conselho, com sede em Genebra.

Tymbektodem Arara tinha alertado para a desflorestação do território e sublinhado que as invasões eram uma consequência da instalação da barragem hidroeléctrica de Belo Monte, inaugurada em 2016, no Pará.

O chefe indígena foi encontrado morto 16 dias depois no rio Iriri, no mesmo estado, apresentando sinais de afogamento, noticiou a imprensa local. A organização não-governamental Conectas Direitos Humanos disse que o homem tinha 40 anos.Limitada pelo rio Iriri, a terra indígena de Cachoeira Seca tem uma área de 7340 quilómetros quadrados e é habitada por 88 membros do povo Arara, de acordo com dados do Instituto Socioambiental brasileiro.

