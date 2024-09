Brasil confirma morte de mais um cidadão no Líbano

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisPortuguês mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

O governo do Brasil confirmou oficialmente esta sexta-feira a morte de mais uma pessoa de cidadania brasileira no Líbano, país que está a ser violentamente atacado por forças de Israel há vários dias.

Numa triste ironia do destino, o enorme apego que Myrna tinha pelos estudos, onde era tão aplicada que recebia prémios sucessivos pelo seu desempenho, contribuiu para a sua morte. Ela e a família tinham deixado a casa onde viviam às pressas logo após o início dos ataques de Israel ao Líbano, mas Myrna pediu para ir buscar os livros de estudo e o material escolar, para, mesmo de forma improvisada no local onde se tinham refugiado, continuar a estudar.

Rapper foi detido nos EUA por suspeita de tráfico sexual e extorsão. Especulações têm levantado nomes como Justin Bieber, Beyoncé e Jay-Z. Polémica em Itália: homem admite na TV ter estrangulado mãe até à morte

