Branko Milanović: “A Europa é a região do mundo onde se vive melhor, mas não ditará a mudança económica e política nos próximos 50 anos”

Branko Milanovic: “A Europa é a região do mundo onde se vive melhor, mas não ditará a mudança económica e política nos próximos 50 anos”Milanovic nasceu na antiga Jugoslávia, em 1953. Assistiu aos protestos de 1968, quando estudantes, “usando distintivos vermelhos de Karl Marx”, ocuparam o campus da Universidade de Belgrado com cartazes que proclamavam o fim da “burguesia vermelha”.

Em entrevista ao Expresso, o autor e pensador diz preferir não estabelecer uma correlação entre o populista de direita e o antidemocrático, critica a esquerda por ter-se afastado dos trabalhadores e explica como a desigualdade - que antes não era um tema - passou a estar na agenda mediática depois de 2008.

Branko Milanović Desigualdade Globalização Populismo Democracia

