Bragantino vence Corinthians e mantém-se no topo da tabela

Apesar do triunfo, com o golo aos 70 minutos, a equipa de Armando Evangelista ainda está em zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar, com 35 pontos. Muito mais acima na tabela está o Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, que também venceu o Corinthians por 1-0, graças a um golo de Helinho, aos 29 minutos.

O triunfo mantém o Bragantino no terceiro lugar, com 58 pontos, a um do líder, o Botafogo, que tem menos um encontro disputado e que esta segunda-feira joga com o Vasco da Gama. Na segunda posição, em igualdade pontual com o líder (59), segue o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, que soma mais dois jogos do que o Botafogo, e mais um do que a formação de Pedro Caixinha

