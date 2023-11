Braga lança 1.ª edição de maratona literária

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresFOTO: direitos reservados

Arranca esta quinta-feira, em Braga – e com as sessões já quase todas esgotadas –, a primeira edição do festival literário Utopia, iniciativa da Book Company (grupo Penguin) que se prolonga até dia 12 e se espalha por vários espaços da cidade, com destaque para o Theatro Circo e para o Espaço Vita.

RENASCENCA: Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço na abertura do Festival Utopia em BragaDurante 11 dias, mais de 90 horas de programa&231;&227;o levam a Braga, na primeira edi&231;&227;o do Festival Liter&225;rio Utopia, mais de uma centena de escritores e pensadores nacionais e internacionais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: SendEAT chega a Braga e AveiroDepois de Lisboa e Porto, serviço online de entrega de refeições ao domicílio alarga oferta a mais duas cidades do país. E quer chegar ao estrangeiro em breve.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Sporting de Braga tem 'ambição natural' de estar na final four da Taça da LigaO Sporting de Braga tem a ambição de estar na final four da Taça da Liga de futebol e tem tido 'um desempenho exibicional de muito bom nível', considerou hoje o seu treinador, Artur Jorge.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da AlemanhaO Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça da Alemanha em futebol ao perder em Estugarda por 1-0.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »