Braga fecha 12 vagas em cuidados intensivos. 'Segurança de utentes pode estar em risco'

“Estamos a falar de um hospital de referência para cerca de um milhão de pessoas, numa das zonas mais dinâmicas do país, num hospital novo, que tinha um funcionamento de excelência”, acrescenta. Apesar de reconhecer que esta “não é uma situação exclusiva do Hospital de Braga”, Ricardo Rio lembra que, no caso particular desta unidade, a situação “já deveria ter sido claramente acautelada há bastante mais tempo”.

“É a demonstração da incapacidade de diálogo”, sublinha o autarca, que pede ao Ministério da Saúde que “olhe com mais atenção para a organização do Serviço Nacional de Saúde, aproveitando melhor os recursos que estão disponíveis e criando estímulos para que, de facto, exista um serviço público que assegure os níveis de assistência que se desejam para as populações”.

Nessa altura, o balanço da administração privada pelo Grupo Mello Saúde apontava para uma poupança entre os 300 e os 400 milhões de euros para os cofres do Estado, a par com um aumento de 75% do número de consultas realizadas, de 101% de cirurgias, de 100% de episódios de urgência de 313% de análises e exames complementares de diagnóstico.

Perante estes dados de desempenho, e atendendo às dificuldades atuais, o presidente da Câmara de Braga admite que uma das soluções para contornar a crise de recursos humanos poderia passar pelo regresso do hospital à PPP.

