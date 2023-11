BPI renegocia créditos à habitação no valor de 950 ME até setembro

O BPI renegociou créditos à habitação no valor de 950 milhões de euros enre janeiro e setembro deste ano, quer ao abrigo da legislação do Governo quer por iniciativa do próprio banco, disse hoje o banco

Já questionado sobre as renegociações à parte da legislação, o banco disse que o total de renegociações (incluídas no decreto-lei e por iniciativa do banco) abrangeram créditos no montante total de 950 milhões de euros.

Hoje, na conferência de imprensa, os responsáveis do BPI disseram que ainda não sabe como será aplicada a retroatividade do alargamento da bonificação de juros. A Lusa questionou o Governo sobre como terão os cidadãos acesso ao reforço dos apoios, com efeitos a janeiro, tendo o Ministério das Finanças respondido em 19 de outubro que “serão pagos os montantes devidos de acordo com as novas regras, desde essa altura ”. Contudo, não explicou como será feito. headtopics.com

A rápida subida das taxas de juro tem levado muitas famílias a terem dificuldades em pagar os créditos à habitação, motivo pelo qual os bancos têm renegociado contratos de crédito e o Governo criou legislação para aliviar, no imediato, esse pagamento.

