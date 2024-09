Depois de ter defendido o apoio económico e militar à Ucrânia, Josep Borrell argumentou que têm de ser feitas negociações para a paz, mas nos termos de Kiev. “Estamos a apoiar o caminho da Ucrânia para a paz, porque é o único caminho viável”, defendeu o alto-representante, acrescentando que “qualquer caminho para a paz tem de passar pela Carta das Nações Unidas e respeitar a soberania da Ucrânia”.

Neste sentido, para ajudar a Ucrânia,a ajuda militar e económica tem de ser entregue ao mesmo tempo. É preciso substituir as infraestruturas danificadas e, ao mesmo tempo, entregar capacidades para as proteger, porque não se pode substituir eternamente, explicou, argumentando que a defesa inclui tanto defesa anti-aérea como mísseis para atacar a Rússia “nos locais a partir dos quais eles atacam a Ucrânia”.

We are currently preparing for the second Peace Summit, moving forward step by step with our partners according to the…O Alto-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, destacou a necessidade da, nomeadamente no apoio à reconstrução das infraestruturas de energia.

A Rússia vai aumentar o seu orçamento para defesa em 2025, para um total de 13,2 biliões de rublos . O número é avançado pela, que teve acesso aos projetos de orçamentos de Moscovo para os próximos três anos. O investimento em defesa vai representar no próximo ano 6,2% do PIB russo, número que diminui ligeiramente nos anos seguintes ., de forma a continuar a suportar os custos da ofensiva contra a Ucrânia.

A relatora da ONU para os direitos humanos na Rússia, Mariana Katzarova, alertou esta segunda-feira que prisioneiros russos que fizeram parte de 170 mil reclusos recrutados pelo Exército para combater na Ucrânia voltaram a cometer crimes no regresso ao país. Especialistas militares revelaram que a Rússia sofreu “falhas catastróficas” em testes com mísseis balísticos intercontinentais Sarmat, um dos equipamentos mais modernos do seu arsenal, este sábado, relata o. As conclusões surgem depois de terem sido analisadas imagens dos satélites da empresa Maxar, em que é possível ver umahas captured a doozy of an accident during a test launch of a Russian RS-28 ICBM.

Foi em junho que os Países Baixos anunciaram que iriam fornecer radares e outras peças necessárias, juntamente com a parceria com outros países para reunir as condições para o fabrico completo dos sistemas Patriot. Agora, em entrevista para o, Brekelmans revelou que o processo continua atrasado, mas que “existem vários países interessados em ajudar”, e que em breve irão conseguir entregar os componentes prometidos.

As autoridades judiciais russas estão a investigar, mas dizem que é impossível obter dados abrangentes sobre os civis afetados da região de Kursk até que o território seja completamente libertado dos militares ucranianos. The American Academy of Achievement's Golden Plate Award has been presented for 60 years in recognition of contributions to human development. For the ingenuity that can only be realized in freedom.Telegram

Presidente ucraniano considera candidato republicano “demasiado radical” para terminar a guerra na Ucrâniarevelou

Ucrânia Paz Negociações Borrell União Europeia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mudanças no Governo de Kiev não influenciam perspetivas de negociaçõesO porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou hoje que as mudanças que estão a acontecer no Governo da Ucrânia não influenciarão 'de forma alguma' as perspetivas de um processo negocial entre os dois países.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Zelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu hoje que a nova proposta de plano de paz para a Ucrânia deverá permitir negociações diretas com a Federação Russa.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Zelensky admite negociações de paz diretas com Moscovo“O plano estará pronto no início de novembro. Será um começo para alguma base para falar em qualquer formato com a Rússia. Em qualquer formato”, afirmou o Presidente da Ucrânia

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Zelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu hoje que a nova proposta de plano de paz para a Ucrânia deverá permitir negociações diretas com a Federação Russa.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Zelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoZelensky emitiu um comunicado em que explica que o plano de paz permite à Rússia ser convidada para uma segunda conferência de paz, como a que se realizou na Suíça nos dias 15 e 16 de junho.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Zelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoZelensky insiste que, antes de tudo, &233; necess&225;rio que a Ucr&226;nia se fortale&231;a tanto quanto poss&237;vel antes da reuni&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »